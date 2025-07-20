Врачи 10 часов боролись за жизнь воронежского подростка, пострадавшего от БПЛА

10 часов продолжалась сложнейшая операция 17-летнему воронежцу, пострадавшему в результате атаки беспилотника на жилой дом в Воронеже 15 июля. Подростка спасали хирурги Российской детской клинической больницы в Москве, сообщает интернет-газета «Новости Воронежа».
У подростка диагностировали тяжёлую минно-взрывную травму: проникающее ранение живота, множественные повреждения органов брюшной полости и малого таза, осколочные ранения рук и ног, переломы костей таза и предплечья, а также травмы головы.
Первую помощь сразу после ЧП пациенту оказали в Воронеже.17 июля врачи приняли решение доставить воронежца в столичную больницу.
В течение десяти часов команда, в которую вошли хирурги разных профилей, травматологи, анестезиолог-реаниматолог и медицинские сёстры, извлекала поражающие элементы и восстанавливала повреждённые ткани. Сейчас мальчик находится в реанимации. Его состояние оценивается как стабильно тяжёлое. С ним постоянно находится мама.