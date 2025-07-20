Появление новых «вафельниц» на перекрестках Воронежа анонсировал мэр

Так, градоначальник сообщил, что относительно новая для Воронежа вафельная разметка уже обновлена на пересечении Московского проспекта и улицы 45-й Стрелковой Дивизии. Напомним, что это был первый перекресток, где появилась подобная разметка. Вторым в настоящее время является пересечение улиц Плехановской и Кольцовской — там, по словам мэра, «вафельницу» также обновят в ближайшее время.