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Появление новых «вафельниц» на перекрестках Воронежа анонсировал мэр

Сергей Петрин накануне, 19 июля, в своем телеграм-канале рассказал о планах по обновлению разметки на главных магистралях города.

Источник: 36on

Так, градоначальник сообщил, что относительно новая для Воронежа вафельная разметка уже обновлена на пересечении Московского проспекта и улицы 45-й Стрелковой Дивизии. Напомним, что это был первый перекресток, где появилась подобная разметка. Вторым в настоящее время является пересечение улиц Плехановской и Кольцовской — там, по словам мэра, «вафельницу» также обновят в ближайшее время.

Кроме того, как отметил Сергей Петрин, уже этим летом вафельная разметка появится и на других перекрестках Воронежа. Власти надеются, что это повысит пропускную способность улиц и безопасность дорожного движения.

Отметим, что при наличии на перекрестках «вафельниц», автомобилисты на могут выезжать на разметку, если за ними намечается пробка и машины не успевают пересечь перекресток до появления красного сигнала светофора. Нарушителям грозит штраф в размере 1000 рублей.