Участок улицы на левобережье Астаны перекроют почти на неделю

«Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны» сообщает о проведении работ по среднему ремонту дорожного полотна по ул. Сыганак на участке: от пр. Кабанбай батыра до Қазақ радиосы; от Қазақ радиосы до ул. Сауран. В связи с этим с 20 по 25 июля будет полностью перекрыто движение на данном участке", — говорится в сообщении акимата.