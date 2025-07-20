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Участок улицы на левобережье Астаны перекроют почти на неделю

В Астане сегодня, 20 июля, перекроют участок дорожного полотна по улице Сыганак — здесь будут проводиться работы по среднему ремонту, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Источник: акимат Алматы

«Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны» сообщает о проведении работ по среднему ремонту дорожного полотна по ул. Сыганак на участке: от пр. Кабанбай батыра до Қазақ радиосы; от Қазақ радиосы до ул. Сауран. В связи с этим с 20 по 25 июля будет полностью перекрыто движение на данном участке", — говорится в сообщении акимата.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

Ранее сообщалось, что до 1 сентября текущего года будет полностью ограничен проезд от улицы А. Бокейхана до городской поликлиники № 9, в связи с капитальным строительством улицы с сетями. Заезд к поликлинике будет осуществляться со стороны проспекта Мәңгілік Ел.

Кроме того, на месяц перекрыли одну сторону проспекта Улы Дала в Астане — до 16 августа. Отметим, сейчас в столице проводятся строительные и ремонтные работы сразу по ряду улиц. Актуальную информацию том, какие участки дорог в городе временно закрывают, можно прочитать здесь.