БЖД: поезд Адлер — Гомель — Минск опаздывает на семь часов

Белорусская железная дорога сообщила о задержке поезда Адлер — Гомель — Минск в пути на семь часов.
Так, в пресс-службе белорусского перевозчика со ссылкой на РЖД объяснили причину отставания международного пассажирского состав от расписания. Сообщается, что задержка поезда в пути произошла из-за инцидента на контактной сети в Ростовской области России.
— Из-за повреждения контактной сети 19 июля на станции «Лихая» в Ростовской области поезд № 301 «Адлер — Гомель — Минск», который отправился из Адлера в 17.52 часов 18 июля следует с задержкой около семи часов, — прокомментировали в пресс-службе.
Подробная информация о времени прибытия поезда доступна по номеру 105 контакт-центра БЖД.
И мы писали, что РЖД запустит дополнительные «Ласточки» между Минском и Москвой.