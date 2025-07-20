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БЖД: поезд Адлер — Гомель — Минск опаздывает на семь часов

БЖД сказала о задержке на 7 часов поезда Адлер — Гомель — Минск.

Источник: Комсомольская правда

Белорусская железная дорога сообщила о задержке поезда Адлер — Гомель — Минск в пути на семь часов.

Так, в пресс-службе белорусского перевозчика со ссылкой на РЖД объяснили причину отставания международного пассажирского состав от расписания. Сообщается, что задержка поезда в пути произошла из-за инцидента на контактной сети в Ростовской области России.

— Из-за повреждения контактной сети 19 июля на станции «Лихая» в Ростовской области поезд № 301 «Адлер — Гомель — Минск», который отправился из Адлера в 17.52 часов 18 июля следует с задержкой около семи часов, — прокомментировали в пресс-службе.

Подробная информация о времени прибытия поезда доступна по номеру 105 контакт-центра БЖД.

И мы писали, что РЖД запустит дополнительные «Ласточки» между Минском и Москвой.