Краснокнижные кобры обрели свободу в Сурхандарье

Помимо этого, на волю отпустили 17 восточных удавчиков, они также внесены в Красную книгу Узбекистана.
Змеи были обнаружены у граждан, которые содержали их нелегально. Кобры и удавчики временно содержались в столичном зоопарке.
Выпуск змей поможет сохранить биоразнообразие и поддержать природный баланс в регионе.
Администрация зоопарка напомнила, что незаконное содержание и купля-продажа диких животных может повлечь уголовную ответственность.
«Ташкентский зоопарк — это не просто место прогулок. Мы активно участвуем в проектах по сохранению природы и приглашаем вас узнавать больше о мире животных», — подытожили в пресс-службе парка.
Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что узбекские таможенники пресекли нелегальный вывоз 15 краснокнижных удавов.