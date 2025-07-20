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Краснокнижные кобры обрели свободу в Сурхандарье

В Сурханском государственном заповеднике выпустили на волю шесть особей краснокнижных среднеазиатских кобр, сообщила пресс-служба Ташкентского зоопарка.

Помимо этого, на волю отпустили 17 восточных удавчиков, они также внесены в Красную книгу Узбекистана.

Змеи были обнаружены у граждан, которые содержали их нелегально. Кобры и удавчики временно содержались в столичном зоопарке.

Выпуск змей поможет сохранить биоразнообразие и поддержать природный баланс в регионе.

Администрация зоопарка напомнила, что незаконное содержание и купля-продажа диких животных может повлечь уголовную ответственность.

«Ташкентский зоопарк — это не просто место прогулок. Мы активно участвуем в проектах по сохранению природы и приглашаем вас узнавать больше о мире животных», — подытожили в пресс-службе парка.

Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что узбекские таможенники пресекли нелегальный вывоз 15 краснокнижных удавов.