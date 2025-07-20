Под развитие острова у Хабаровска принят федеральный закон

— Важным изменением стало расширение видов деятельности резидентов ТОР. Если раньше в перечень входили проекты с инвестициями от 500 миллионов рублей и производством продукции с высокой добавленной стоимостью, то теперь добавилась сфера услуг. Это результат совместной работы нашего комитета, руководителей дальневосточных регионов и правительства России, — отметил депутат Государственной Думы РФ, член комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Симигин. — «Закон о ТОР» в его нынешнем виде позволяет реализовать глобальную задачу, поставленную президентом Владимиром Владимировичем Путиным — опережающее развитие Дальнего Востока. Это наш приоритет на весь XXI век.