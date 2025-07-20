Под развитие острова у Хабаровска принят федеральный закон

В России принят рамочный закон о создании и работе международных территорий опережающего развития (МТОР). Депутаты проголосовали за него сразу во втором и третьем окончательном чтениях. Правительство Российской Федерации инициировало расширение существующего института территорий опережающего развития (ТОР) на приграничные районы. В феврале 2024 года законопроект был принят в первом чтении. Впоследствии в него были внесены изменения и уточнения, напоминает ИА «Хабаровский край сегодня».
В границах муниципальных образований субъектов Дальнего Востока будут создаваться территории опережающего развития (ТОР). Решение об этом принимает федеральное правительство. Также основанием может служить международный договор.
Каждая зона не может превышать 20 квадратных километров. Резиденты ТОР получают ряд льгот:
нулевая ставка налога на прибыль в течение 10 лет;
пониженные страховые взносы — 7,6% на тот же срок.
— Важным изменением стало расширение видов деятельности резидентов ТОР. Если раньше в перечень входили проекты с инвестициями от 500 миллионов рублей и производством продукции с высокой добавленной стоимостью, то теперь добавилась сфера услуг. Это результат совместной работы нашего комитета, руководителей дальневосточных регионов и правительства России, — отметил депутат Государственной Думы РФ, член комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Симигин. — «Закон о ТОР» в его нынешнем виде позволяет реализовать глобальную задачу, поставленную президентом Владимиром Владимировичем Путиным — опережающее развитие Дальнего Востока. Это наш приоритет на весь XXI век.
В Хабаровском крае потенциальной площадкой для введения режима международной ТОР являются остров Большой Уссурийский. Концепция его совместного освоения была подписана в мае 2024 года в присутствии президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
Также новый преференциальный режим может быть распространён на горнолыжный комплекс «Хехцир», расположенный недалеко от Хабаровска.
— В конце марта на Большой Уссурийский остров прибыла техника. Началось строительство автомобильной дороги к пункту пропуска и насыпной площадки под него. О своих планах участия в развитии территории острова заявили уже 15 организаций. В перспективе их число будет расти, — заявлял губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин на полях Петербургского международного экономического форума.