В Братске завершают капитальный ремонт перинатального центра

Капитальный ремонт перинатального центра в Братске завершится до конца 2025 года. Работы начались в 2023 году. На капитальный ремонт выделено 239,8 миллионов рублей из областного бюджета. В отделениях гинекологии и клинико-диагностических исследований работы уже завершены. Сейчас ремонт идет в женской консультации. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.