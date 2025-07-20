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В Братске завершают капитальный ремонт перинатального центра

На капремонт выделено 239,8 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Капитальный ремонт перинатального центра в Братске завершится до конца 2025 года. Работы начались в 2023 году. На капитальный ремонт выделено 239,8 миллионов рублей из областного бюджета. В отделениях гинекологии и клинико-диагностических исследований работы уже завершены. Сейчас ремонт идет в женской консультации. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

— Ремонт перинатального центра идет поэтапно. Персонал уже работает в обновленных отделениях. Основные работы сейчас сосредоточены в корпусе женской консультации — там будут кабинеты для обследования беременных и гинекологических пациенток, — говорится в сообщении.

Также стало известно, что перинатальный центр готовится принять выпускников медицинского колледжа, которые проходят практику и вскоре пополнят штат.