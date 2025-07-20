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Жителям Красноярска рассказали, как поднять настроение без еды

Склонны заедать плохое настроение? Хватит! Вот несколько проверенных способов улучшить самочувствие, не прибегая к калорийной «терапии»:-В движении — жизнь! Танцуйте, гуляйте, делайте зарядку! Даже небольшая физическая активность стимулирует выработку эндорфинов, естественных «гормонов счастья», и снижает уровень кортизола, главного гормона стресса.

Склонны заедать плохое настроение? Хватит! Вот несколько проверенных способов улучшить самочувствие, не прибегая к калорийной «терапии»:

-В движении — жизнь! Танцуйте, гуляйте, делайте зарядку! Даже небольшая физическая активность стимулирует выработку эндорфинов, естественных «гормонов счастья», и снижает уровень кортизола, главного гормона стресса.

-Откройте для себя новое. Увлекитесь пазлами, изучением иностранного языка или оригами — да чем угодно! Мозг обожает новизну. Освоение новых навыков активирует дофаминовые пути, а дофамин — мощный «гормон удовольствия», поддерживающий бодрость и хорошее расположение духа.

-Взбодритесь контрастным душем. Чередование горячей и холодной воды стимулирует кровообращение и активизирует симпатическую нервную систему. Это приводит к выбросу норадреналина, гормона, помогающего справляться со стрессом, и усиливает выработку эндорфинов.

Склонны заедать плохое настроение? Хватит! Вот несколько проверенных способов улучшить самочувствие, не прибегая к калорийной «терапии».

-В движении — жизнь! Танцуйте, гуляйте, делайте зарядку! Даже небольшая физическая активность стимулирует выработку эндорфинов, естественных «гормонов счастья», и снижает уровень кортизола, главного гормона стресса.

-Откройте для себя новое. Увлекитесь пазлами, изучением иностранного языка или оригами — да чем угодно! Мозг обожает новизну. Освоение новых навыков активирует дофаминовые пути, а дофамин — мощный «гормон удовольствия», поддерживающий бодрость и хорошее расположение духа.

-Взбодритесь контрастным душем. Чередование горячей и холодной воды стимулирует кровообращение и активизирует симпатическую нервную систему. Это приводит к выбросу норадреналина, гормона, помогающего справляться со стрессом, и усиливает выработку эндорфинов.

-Активируйте чувства. Потрогайте что-то шершавое, зажгите ароматическую свечу с любимым ароматом. Тактильные ощущения и запахи напрямую влияют на эмоциональное состояние и настроение, активируя сенсорные рецепторы.

-Смените перспективу. Отправьтесь на прогулку в незнакомый парк, выйдите на улицу или просто перейдите в другую комнату. Смена обстановки — это новые стимулы для мозга. Новые впечатления и ощущения задействуют другие нейронные сети, помогая отвлечься от негативных мыслей.

-Глубокое дыхание. Просто сделайте глубокий вдох и выдох. Глубокое дыхание насыщает кровь кислородом, снижает напряжение и способствует восстановлению эмоционального баланса.

Эти простые, но эффективные советы помогут вам поднять настроение и справиться со стрессом без вреда для фигуры. Попробуйте — ваше благополучие в ваших руках!

Как ранее писал «МК в Красноярске», в Роспотребнадзоре рассказали, можно ли есть немытые овощи и фрукты с грядок.