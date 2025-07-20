Жителям Красноярска рассказали, как поднять настроение без еды

-Смените перспективу. Отправьтесь на прогулку в незнакомый парк, выйдите на улицу или просто перейдите в другую комнату. Смена обстановки — это новые стимулы для мозга. Новые впечатления и ощущения задействуют другие нейронные сети, помогая отвлечься от негативных мыслей.