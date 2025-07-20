Из-за жары Днестр в Молдове катастрофически обмелел: «Красный “код гидрологической опасности продлен до 22 июля

Из-за сильной засухи в Молдове на некоторых реках продлили «красный» код гидрологической опасности с 19 по 22 июля. В зоне опасности — не только малые реки, но и главные водные артерии Молдовы: Прут и Днестр. Уровень воды в Днестре приближается к историческому минимуму. Под угрозой также Прут и малые реки. Граждан призывают рационально использовать водные ресурсы.