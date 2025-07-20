В Челябинском аэропорту сегодня, 20 июля, отменили часть рейсов в Москву

Сегодня, 20 июля, аэропорт Челябинска Баландино объявил об отмене части рейсов в Москву и из Москвы в Челябинск, рейсы в Санкт-Петербург, Сочи и Сургут задерживаются. Информация об этом размещена на онлайн-табло аэропорта.
Рейсы компании «Аэрофлот» в Москву (СУ 1535, СУ 1421, СУ 1423) на 12:30, 16:20, 19:40 — отменены. Вылет рейса «Победы» ДР 6570 в Москву задерживается, с 14:00 его перенесли на 15:35.
Также в настоящее время задерживается утренний рейс «Победы» из Москвы, два рейса «Аэрофлота» на 11:35 и 15:25 из Москвы в Челябинск отменены. Рейсы из Сочи и Сургута в Челябинск задерживаются на 1,5 и 1 час соответственно.
Рейс ДР 550 Челябинск — Санкт-Петербург перенесён с 05:35 на 14:45. Рейс ЮТ 260 из Челябинска в Сургут запланирован на 16:50 вместо 15:05.