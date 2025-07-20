В Челябинском аэропорту сегодня, 20 июля, отменили часть рейсов в Москву

Также в настоящее время задерживается утренний рейс «Победы» из Москвы, два рейса «Аэрофлота» на 11:35 и 15:25 из Москвы в Челябинск отменены. Рейсы из Сочи и Сургута в Челябинск задерживаются на 1,5 и 1 час соответственно.