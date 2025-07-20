Дуэт NEMIGA не прилетел в Пермь на «Город встреч» из-за задержки авиарейсов

Инди-поп дуэт из Беларуси NEMIGA не смог прилететь в Пермь на «Город встреч» из-за задержки авиарейсов, рассказали организаторы фестиваля.
Речь идёт о белорусском дуэте, который стал популярным после выхода альбома «Молодость» в 2020 году. Песня «Белым», входящая в трек-лист релиза, в 2025 году вошла в топ-100 мирового чарта Shazam. Артисты также известны по композициям «Молодость», «Маяк», «Буквы» (совместно с Гуфом). Дуэт NEMIGA должен был стать хэдлайнером фестивального проекта «Танцуй. Открывай», который входит в программу мероприятий фестиваля «Город встреч». Концерт был запланирован на городской эспланаде вечером 20 июля.
«Мы к вам с грустными новостями. Мы провели всю ночь в аэропорту, и сейчас единственный наш рейс в Пермь отменили. Ребятки, не грустите без нас. Мы сделаем всё, чтобы увидеться как можно быстрее», — сказали артисты дуэта на видео, опубликованном телеграм-каналом «Город встреч | Летний фестиваль Пермь».
Также сообщается, что в Пермь не смогли вылететь спикеры образовательной программы от Первого музыкального издательства Андриан Мельников и Алан Белини.
«Но есть и хорошие новости: спикером образовательной программы станет MURANA, время её вечернего выступления будет увеличено. А в лектории пройдут выступления ALLERGIA и ВЕСНУШКА», — добавили организаторы фестиваля.
Полную программу фестиваля «Танцуй. Открывай» в Перми можно посмотреть здесь.