Дуэт NEMIGA не прилетел в Пермь на «Город встреч» из-за задержки авиарейсов

«Мы к вам с грустными новостями. Мы провели всю ночь в аэропорту, и сейчас единственный наш рейс в Пермь отменили. Ребятки, не грустите без нас. Мы сделаем всё, чтобы увидеться как можно быстрее», — сказали артисты дуэта на видео, опубликованном телеграм-каналом «Город встреч | Летний фестиваль Пермь».