«Урал» на шесть часов застрял в аэропорту Ярославля после матча ФНЛ

— Команда ожидает вылета уже более 4,5 часов. Аэропорт Ярославля закрылся в момент, когда игроки, тренерский штаб и персонал уже находились на борту, а пилоты готовились к полёту. Более часа все сидели в самолёте, а затем вернулись в здание аэропорта, — сообщили в «Урале» вечером 19 июля.