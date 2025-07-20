«Урал» на шесть часов застрял в аэропорту Ярославля после матча ФНЛ с местным «Шинником» (0:1). Об этом сообщили представители екатеринбургского клуба.
— Команда ожидает вылета уже более 4,5 часов. Аэропорт Ярославля закрылся в момент, когда игроки, тренерский штаб и персонал уже находились на борту, а пилоты готовились к полёту. Более часа все сидели в самолёте, а затем вернулись в здание аэропорта, — сообщили в «Урале» вечером 19 июля.
Команда приземлилась в Кольцово лишь в 05:45 утра 20 июля.
Напомним, что в Кольцово отменили несколько рейсов в Москву и Санкт-Петербург.