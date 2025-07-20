Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Урал» на шесть часов застрял в аэропорту Ярославля после матча ФНЛ

Команда вернулась в Екатеринбург лишь утром 20 июля.

Источник: ФК «Урал»

«Урал» на шесть часов застрял в аэропорту Ярославля после матча ФНЛ с местным «Шинником» (0:1). Об этом сообщили представители екатеринбургского клуба.

— Команда ожидает вылета уже более 4,5 часов. Аэропорт Ярославля закрылся в момент, когда игроки, тренерский штаб и персонал уже находились на борту, а пилоты готовились к полёту. Более часа все сидели в самолёте, а затем вернулись в здание аэропорта, — сообщили в «Урале» вечером 19 июля.

Команда приземлилась в Кольцово лишь в 05:45 утра 20 июля.

Напомним, что в Кольцово отменили несколько рейсов в Москву и Санкт-Петербург.