Усиленный ветер, град и грозы ожидаются в Иркутской области 20 и 21 июля

— 20 июля в западных, северо-западных, центральных и южных районах и 21 июля местами по области ожидаются сильные дожди, ливни, крупный град, грозы, порывы сильного северо-западного ветра 15−20 м/с. 20 июля днем и ночью 21 июля местами шквалистое усиление ветра до 25 м/с, — говорится в сообщении.