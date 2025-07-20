Усиленный ветер, град и грозы ожидаются в Иркутской области 20 и 21 июля

Сложные погодные явления ожидаются в Иркутской области. Погода начнет портится днем 20 июля. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном ГУ МЧС России со ссылкой на Иркутский гидрометцентр.
— 20 июля в западных, северо-западных, центральных и южных районах и 21 июля местами по области ожидаются сильные дожди, ливни, крупный град, грозы, порывы сильного северо-западного ветра 15−20 м/с. 20 июля днем и ночью 21 июля местами шквалистое усиление ветра до 25 м/с, — говорится в сообщении.
Существует риск повреждения линий связи, отключения электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах, подтопления низменных участков местности, возникновения природных и техногенных пожаров. 20−21 июля местами по области ожидается высокая (IV класса) и чрезвычайная (V класса) пожароопасность лесов.