Не марафон, но спринт: как меняется рынок труда для молодежи

Пока старшее поколение копило на квартиру, молодые — на «свободу». Вместо непрерывного труда они выбирают «короткую работу», за которой следует продолжительный отдых. Как это меняет рынок труда и почему некоторые работодатели уже поддерживают такую модель, разобралась «Вечерняя Москва».
Микропенсии — это новый подход к трудовой жизни, при котором молодые специалисты сознательно разбивают карьеру на короткие рабочие периоды, чередующиеся с перерывами на отдых, путешествия или саморазвитие.
Бери от жизни все.
В отличие от традиционной модели «работать 40 лет до пенсии» они предпочитают «брать свое» здесь и сейчас, отдыхая по несколько месяцев (или даже лет, если повезет) между периодами занятости. В основе этого явления лежит кризис традиционного для нас пути «образование — карьера — пенсия», который доминировал в общественной жизни на протяжении XX века.
Как отмечает HR-эксперт Ольга Бородина, тренд на микропенсии проявляется в ИТ-сфере и проектной работе, где временные трудовые контракты и так стали привычной практикой.
— Некоторые молодые специалисты открыто заявляют о своих краткосрочных планах уже на этапе собеседования, что раньше казалось совершенно невозможным, — рассказывает Ольга Бородина. — Однако в более традиционных отраслях, связанных с работой в государственном секторе или же, например, тяжелой промышленности, сохраняется прежняя долгосрочная трудовая модель, когда сотрудники нередко работают целыми поколениями на одном и том же предприятии.
Разделяй и зарабатывай.
Таким образом, на трудовом рынке можно наблюдать разделение сфер на традиционные и динамичные.
— В цифровых отраслях — ИТ, дизайн, маркетинг, блогинг — сложилась культура профессиональной мобильности, когда специалисты легко переходят из одной сферы в другую: начинают как контент-менеджеры, затем пробуют себя в графическом дизайне, а позже осваивают архитектуру цифровых продуктов, — объясняет эксперт. — Эта «скачкообразная» карьерная траектория стала новой нормой.
Процесс найма персонала также претерпел значительные изменения. Если ранее работодатели использовали сложные многоэтапные системы отбора, то сегодня компании максимально упрощают эти процедуры. Во многих компаниях процесс сводится к подаче заявки и краткому онлайн-собеседованию.
— Однако такая скорость найма характерна для позиций со средним уровнем дохода от 70 до 90 тысяч рублей, где постоянная текучка кадров воспринимается как данность, — отмечает Бородина.
Парадоксально, но такая модель повышенной мобильности оказывается выгодной для обеих сторон трудовых отношений. Несмотря на то, что частая смена кадров требует постоянного поиска новых специалистов и затрат на их обучение, проектный формат работы позволяет привлекать узкопрофильных экспертов на необходимый период.
— Работодателям привлечение специалистов на отдельные проекты позволяет точно рассчитывать человеческие ресурсы под конкретные задачи, — рассказывает Ольга. — Широкое распространение также получила практика заемного труда через кадровые агрегаторы, что минимизирует риски компаний при увольнении сотрудников.
Более того, подобная модель избавляет работодателей от сложностей, связанных с увольнением постоянных сотрудников, чья эффективность со временем может снижаться.
Чего же они хотят?
Неужели работа для молодежи потеряла другую ценность за исключением финансовой? Кадровые специалисты не согласны. По их мнению, для современной молодежи труд перестал быть просто источником дохода и превратился в инструмент самореализации на особых условиях. Эксперты выделяют четыре ключевых мотивационных вектора 20−30-летних.
— Во-первых, это феномен отсроченного взросления — стремление сохранить элементы подросткового мировосприятия при формальной самостоятельности, что проявляется в потребности в наставничестве и избирательном отношении к ответственности, — комментирует Ольга Бородина. — Во-вторых, ускоренные карьерные ожидания — желание за 1−2 года пройти путь от стажера до ведущего специалиста.
Третий ключевой момент — потребность в осмысленности работы. Молодые специалисты хотят не просто выполнять обязанности, а чувствовать, что их труд действительно меняет мир к лучшему. Для них крайне важно, чтобы работа имела социальную ценность — будь то сокращение углеродного следа или поддержка незащищенных слоев населения. Они сознательно выбирают работодателей, чьи ценности и практики соответствуют этим запросам.
Это, по мнению члена «Союза психотерапевтов и психологов» Натальи Наумовой, подчеркивает отличие зумеров от поколений-предшественников в отношении к труду.
— Выросшие в эпоху цифровых технологий, они привыкли к быстрому потреблению информации, мгновенному переключению между задачами и отсутствию долгосрочных привязанностей, — объясняет Наталья. — Для них сложно представить традиционную модель «работать до пенсии, чтобы потом наконец начать жить». Социальные сети, пропагандирующие культ «жизни здесь и сейчас», сформировали у них философию, согласно которой нет смысла откладывать удовольствия на далекое будущее — ведь оно может и не наступить.
Как следствие, многие молодые люди выбирают стратегию «поработал — отдохнул»: интенсивно трудятся несколько месяцев, копят деньги, а затем берут паузу, чтобы путешествовать, развлекаться или просто наслаждаться свободой. Особенно популярна идея «нагуляться» до создания семьи, чтобы в полной мере ощутить все радости жизни. Однако в этом подходе есть и обратная сторона — инфантилизм.
— Стремление жить сегодняшним днем часто приводит к тому, что молодые люди упускают из виду необходимость долгосрочного профессионального роста, построения карьеры, развития ответственности и рационального планирования, — резюмирует психолог.
Частая смена работы также несет риски для психики: постоянная адаптация к новым коллективам и условиям, сложности с поиском высокооплачиваемых позиций, особенно руководящих, где ценится стабильность, а также упущенные карьерные возможности в будущем. Работодатели, видя в резюме частые переходы между компаниями, могут усомниться в надежности такого сотрудника.
— Еще одна проблема — эмоциональное выгорание на старте карьеры, которое возникает из-за того, что работа выбирается не по призванию, а исключительно как способ быстрого заработка. В результате молодые люди быстро теряют мотивацию, чувствуют опустошение и снова уходят в «микропенсию», — комментирует Наталья.
Альтернативой, по ее мнению, мог бы стать осознанный выбор профессии, которая приносит удовольствие, — тогда и работа, и отдых будут гармонично сочетаться, а карьера будет развиваться без ущерба для личной жизни.
— К сожалению, молодежи часто не хватает именно этой сбалансированности: они либо погружаются в трудоголизм ради быстрых денег, либо, на оборот, полностью отказываются от долгосрочных целей в пользу сиюминутных удовольствий, — подчеркивает эксперт.
Осознание этих рисков и поиск золотой середины между работой и отдыхом — ключ к более стабильной и счастливой жизни в будущем.
КСТАТИ.
По данным свежего опроса, каждый третий сотрудник (34 процента респондентов) заявил, что планирует сменить работу в 2025 году. При этом 43 процента меняют место занятости минимум раз в 12 месяцев.