Не марафон, но спринт: как меняется рынок труда для молодежи

— Выросшие в эпоху цифровых технологий, они привыкли к быстрому потреблению информации, мгновенному переключению между задачами и отсутствию долгосрочных привязанностей, — объясняет Наталья. — Для них сложно представить традиционную модель «работать до пенсии, чтобы потом наконец начать жить». Социальные сети, пропагандирующие культ «жизни здесь и сейчас», сформировали у них философию, согласно которой нет смысла откладывать удовольствия на далекое будущее — ведь оно может и не наступить.