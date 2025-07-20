МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Волонтеры Москвы помогли собрать более 137 тонн корма для животных и вторсырья с начала года, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
«Волонтеры Москвы собрали с начала года более 137 тонн вторсырья и товаров для бездомных животных. Среди собранного вторсырья 116,5 тонны макулатуры, 8,4 тонны крышечек, 5,7 тонны пластика, а среди товаров для четвероногих питомцев — почти шесть тонн корма, аксессуаров и медикаментов. Все это москвичи приносят в специальные боксы волонтерских центров “Доброе место”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в экологических акциях и в помощи четвероногим питомцам принимают участие как отдельные горожане, так и школы. Подчеркивается, что приносить подарки животным и сдавать вторсырье можно каждый день в часы работы волонтерских центров «Доброе место»: с понедельника по субботу с 10.00 до 21.00, в воскресенье с 10.00 до 19.00, адреса размещены на сайте «Мосволонтера», через который также можно присоединиться к активистам экологического направления или сообществу зооволонтеров.