Волонтеры Москвы помогли собрать более 137 тонн корма для животных

Отмечается, что в экологических акциях и в помощи четвероногим питомцам принимают участие как отдельные горожане, так и школы. Подчеркивается, что приносить подарки животным и сдавать вторсырье можно каждый день в часы работы волонтерских центров «Доброе место»: с понедельника по субботу с 10.00 до 21.00, в воскресенье с 10.00 до 19.00, адреса размещены на сайте «Мосволонтера», через который также можно присоединиться к активистам экологического направления или сообществу зооволонтеров.