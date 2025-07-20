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Стало известно, где в Самаре не будет холодной воды 23, 24 и 25 июля

С 23 по 25 июля в Самаре пройдут плановые работы на водопроводных сетях.

С 23 по 25 июля в Самаре пройдут плановые работы на водопроводных сетях. Коммунальщики предупредили жителей о временных отключениях холодной воды.

График отключений:

23 июля (10:00) — 24 июля (10:00) — ул. Центральная (дома 1−17, 8А, 11А).

24 июля (10:00−22:00) — ул. Ново-Вокзальная (дома 247−257В), ул. Аминева (дома 4−12), Московское шоссе (дома 252−254).

25 июля (9:30−16:30) — ул. Аэродромная (дома 44−75), ул. Авроры (дом 99).

Причины работ:

Замена узла водопровода на Московском шоссе.

Врезка новой водопроводной линии.

Замена задвижки на ул. Аэродромной.

Компания «РКС-Самара» уточняет, что график может корректироваться. Жителям рекомендуют заранее запастись водой.

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