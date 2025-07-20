В Калининграде завершили ремонт старинной виллы на улице Тельмана

В Калининграде завершили капремонт старинной виллы на улице Тельмана, 12. Подрядчик привёл в порядок фасад здания. Об этом сообщается в телеграм-канале Фонда капремонта региона.
Рабочие восстановили стены, входные группы, заменили окна и двери в местах общего пользования. Отмечается, что специалисты бережно отнеслись к сохранению существующих элементов архитектуры.
«Отдельного внимания заслуживает новая дверь в подъезд. Цвет, металлическая решётка с номером дома, отбойник — то, от чего невозможно оторвать глаз. Её акцентом стала латунная ручка, изготовленная по историческому образцу», — говорится в сообщении.
По данным сайта Prussia39.ru, двухэтажную виллу с вальмовой крышей построили в Кёнигсберге на Августа-Виктория-аллее в начале XX века. Фасады здания декорированы широким профилированным венчающим карнизом. Вилла является объектом культурного наследия регионального значения.