В Калининграде завершили ремонт старинной виллы на улице Тельмана

«Отдельного внимания заслуживает новая дверь в подъезд. Цвет, металлическая решётка с номером дома, отбойник — то, от чего невозможно оторвать глаз. Её акцентом стала латунная ручка, изготовленная по историческому образцу», — говорится в сообщении.