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В Калининграде завершили ремонт старинной виллы на улице Тельмана

Подрядчик привёл в порядок фасад.

6фотографий

В Калининграде завершили капремонт старинной виллы на улице Тельмана, 12. Подрядчик привёл в порядок фасад здания. Об этом сообщается в телеграм-канале Фонда капремонта региона.

Рабочие восстановили стены, входные группы, заменили окна и двери в местах общего пользования. Отмечается, что специалисты бережно отнеслись к сохранению существующих элементов архитектуры.

«Отдельного внимания заслуживает новая дверь в подъезд. Цвет, металлическая решётка с номером дома, отбойник — то, от чего невозможно оторвать глаз. Её акцентом стала латунная ручка, изготовленная по историческому образцу», — говорится в сообщении.

По данным сайта Prussia39.ru, двухэтажную виллу с вальмовой крышей построили в Кёнигсберге на Августа-Виктория-аллее в начале XX века. Фасады здания декорированы широким профилированным венчающим карнизом. Вилла является объектом культурного наследия регионального значения.