Бывшее ПАТП-4 в Омске снова выставили на торги — уже с бонусом для покупателя

Имущество ПАТП-4 вновь выставлено на продажу. На этот раз администрация Омска добавила к лоту бонус — сварочно-кузовной цех на улице Нефтезаводской. Об этом сообщается на электронной торговой площадке РТС-тендер. Общая площадь земельного участка превышает 46 тысяч кв. м. Начальная цена лота — 398 миллионов рублей.
Речь идет об имущественном комплексе бывшего муниципального автобусного перевозчика, расположенного на 1-й Путевой улице, в Ленинском округе города. После объединения ПАТП-4 с ПП-8 объекты остались без использования и несколько лет стояли заброшенными.
На продажу выставлено 13 объектов общей площадью свыше 20 тысяч квадратных метров. Среди них — административные здания, гаражи, склады, здание автостоянки, мойка, котельная, станция перекачки топлива и участок для изготовления нестандартного оборудования. Также впервые в лот включён сварочно-кузовной цех площадью 1 698 кв. м, ранее не входивший в состав лота.
Заявки на участие в торгах принимаются до 11 августа, а сами торги назначены на 13 августа 2025 года. Отметим, что это уже третья попытка реализовать объект. В мае и июле текущего года имущество дважды выставлялось на торги, но желающих не нашлось. В прошлых торгах цех на Нефтезаводской в состав лота не входил.
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