Бывшее ПАТП-4 в Омске снова выставили на торги — уже с бонусом для покупателя

Заявки на участие в торгах принимаются до 11 августа, а сами торги назначены на 13 августа 2025 года. Отметим, что это уже третья попытка реализовать объект. В мае и июле текущего года имущество дважды выставлялось на торги, но желающих не нашлось. В прошлых торгах цех на Нефтезаводской в состав лота не входил.