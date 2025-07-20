Губернатор Котюков поздравил металлургов Красноярского края с праздником

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков поздравил работников металлургической отрасли региона с их профессиональным праздником, отметив особое значение этой сферы для экономики края.
«Для Красноярского края это всегда особый день, ведь в металлургии у нас трудятся более 40 тысяч человек», — подчеркнул глава региона.
Он отметил, что труженики таких компаний, как «Русал», «Норникель», «Русская Платина», «КрАЗ», «Красцветмет» и Красноярский металлургический завод, своим самоотверженным трудом обеспечивают региону статус одного из лидеров российской промышленности.
Благодаря усилиям металлургов, Красноярский край является крупнейшим производителем никеля (70% от общероссийского объема), меди (почти половина), алюминия (35%) и золота (20%). На территории края реализуются важнейшие инвестиционные проекты в сфере металлургии.
«Поздравляю всех металлургов с праздником! Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!» — заключил Михаил Котюков.