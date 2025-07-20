Поезда из Ейска и Евпатории в Петербург задерживаются на 7 и 10 часов

Несколько поездов с юга России до Петербурга сильно задерживаются в пути. Речь идет о железнодорожных рейсах из Евпатории (180С) и Ейска (246С).
Судя по информации на табло РЖД, поезд из Евпатории задерживается уже на 569 минут — без малого 10 часов. В Петербурге состав ждали в 13:14. А поезд из Ейска — на 429 минут или на 7 часов, он должен был прибыть в Северную столицу в 22:05.
Причиной задержки обоих поездов, а также еще сотни поездов по всей России, стало падение обломков БПЛА в Ростовской области. Ранним утром 19 июля они повредили контактную сеть на перегоне Лихая — Замчалово, из-за чего поезда намертво встали. Ряд пригородных электричек вовсе отменили.
— В связи с происшествием на станции Лихая с задержками от 33 минут до 15 часов следуют 132 поезда, — сообщили в пресс-службе РЖД.
Специалисты заверили, что пассажиров всех задержанных маршрутов снабжают питанием и водой.