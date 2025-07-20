Митрополит Дионисий высказался по поводу концертов на Соборной площади Омска

По его словам, Соборная площадь — это особое место, исторически связанное с духовным и культурным наследием города. Она «осенена крестами Успенского Собора» и «молча взывает к исторической памяти». Митрополит подчеркнул, что молодёжь в особенности должна находиться в таком пространстве, поскольку это способствует уважению к традициям и формированию патриотических ценностей.