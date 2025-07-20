Митрополит Дионисий высказался по поводу концертов на Соборной площади Омска

В эфире программы «Благовест: слово пастыря», вышедшей в эфир 18 июля, митрополит Омский и Прииртышский Дионисий прокомментировал дискуссии вокруг возможного запрета проведения культурно-массовых мероприятий на Соборной площади в Омске. Владыка заявил, что не поддерживает полное «отсечение» площади от общественной жизни.
По его словам, Соборная площадь — это особое место, исторически связанное с духовным и культурным наследием города. Она «осенена крестами Успенского Собора» и «молча взывает к исторической памяти». Митрополит подчеркнул, что молодёжь в особенности должна находиться в таком пространстве, поскольку это способствует уважению к традициям и формированию патриотических ценностей.
«Я не считаю правильным закрывать Соборную площадь для общественно-культурных мероприятий. Это было бы неверно, в том числе и в отношении молодежных мероприятий», — заявил митрополит.
Однако он отметил, что к таким мероприятиям должно применяться строгое тематическое и содержательное регулирование. По его мнению, важно сохранять уважение к святости места и не допускать событий, которые могут противоречить его духу.
Напомним, предложения о прекращении регулярного проведения массовых мероприятий рядом с Успенским кафедральным собором звучат в общественном пространстве уже не первый год. В числе причин недовольства — перекрытие проезжей части и шумовые нагрузки на прилегающие районы.