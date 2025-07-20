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Из Красноярска вновь отменили и задержали рейсы в Москву

В воскресенье, 20 июля, из Красноярска задержаны и отменены несколько рейсов в Москву.

В воскресенье, 20 июля, из Красноярска задержаны и отменены несколько рейсов в Москву.

В воскресенье, 20 июля, из Красноярска задержаны и отменены несколько рейсов в Москву.

Причина прежняя: временные ограничения на использование воздушного пространства в аэропортах столицы, в частности, в Шереметьево. Там рейсы из разных городов задержали на прилет и на вылет.

В аэропорту Красноярска заявили, что.

«Пассажиры задержанных рейсов будут обеспечены услугами согласно правилам и стандартам авиакомпаний», — отметили в пресс-службе аэропорта Красноярск.

Судя по табло, отменены были утренние рейсы «Аэрофлота» в Шереметьево, в частности, SU 1485 и 1483. Задержали более чем на 3 часа рейс SU 1489.

Задержан также рейс в Домодедово авиакомпании NordStar. Вместо 14:30 он вылетит в 16:30.

Как ранее писал «МК в Красноярске», красноярцы не могли улететь из-за атаки БПЛА.

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