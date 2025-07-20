Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ирина Винер призналась в любви к хохломе и Нижнему Новгороду

Встреча с прославленным российским наставником по художественной гимнастике Ириной Винер состоялась в стенах Кремлёвского концертного зала.

Источник: РИА "Новости"

Открывая мероприятие, Ирина Винер приветствовала Нижний Новгород душевными словами.

«Я впервые здесь. По пути сюда задавалась вопросом — неужели мне предстоит выступление в этом месте? Невероятно, что сегодня я нахожусь в столь удивительном и исторически значимом городе, как Нижний Новгород. Мой предок в давнем поколении был купцом высшей гильдии, а Нижний Новгород — город купцов. Купеческое слово почти так же надежно, как и слово тренера», — поделилась она.

Не упустила из виду тренер и сестер Дину и Арину Авериных. С теплотой она вспоминала совместные тренировки: «Таких талантливых учениц, как они, мне, вероятно, больше не встретить, потому что после каждого упражнения, после каждой моей ремарки они записывали все мои слова».

С Нижним Новгородом у Ирины Винер связаны не только годы работы с сестрами Авериными. Она искренне ценит и искусство, которым славится этот город.

«Русские люди необычайно одарены. Взять, к примеру, хохлому — я в восторге от нее! Если будете в Москве, обратите внимание, что в моем Дворце хохломская роспись присутствует повсюду — на колоннах, даже на кофейных стаканчиках. И, как говорится, там царит русский дух, там ощущается запах Руси», — с восхищением отметила она.

Ирина Винер поблагодарила Нижний Новгород за радушный прием, душевность и вдохновение.