Ирина Винер призналась в любви к хохломе и Нижнему Новгороду

«Я впервые здесь. По пути сюда задавалась вопросом — неужели мне предстоит выступление в этом месте? Невероятно, что сегодня я нахожусь в столь удивительном и исторически значимом городе, как Нижний Новгород. Мой предок в давнем поколении был купцом высшей гильдии, а Нижний Новгород — город купцов. Купеческое слово почти так же надежно, как и слово тренера», — поделилась она.