Ирина Винер призналась в любви к хохломе и Нижнему Новгороду

Открывая мероприятие, Ирина Винер приветствовала Нижний Новгород душевными словами.
«Я впервые здесь. По пути сюда задавалась вопросом — неужели мне предстоит выступление в этом месте? Невероятно, что сегодня я нахожусь в столь удивительном и исторически значимом городе, как Нижний Новгород. Мой предок в давнем поколении был купцом высшей гильдии, а Нижний Новгород — город купцов. Купеческое слово почти так же надежно, как и слово тренера», — поделилась она.
Не упустила из виду тренер и сестер Дину и Арину Авериных. С теплотой она вспоминала совместные тренировки: «Таких талантливых учениц, как они, мне, вероятно, больше не встретить, потому что после каждого упражнения, после каждой моей ремарки они записывали все мои слова».
С Нижним Новгородом у Ирины Винер связаны не только годы работы с сестрами Авериными. Она искренне ценит и искусство, которым славится этот город.
«Русские люди необычайно одарены. Взять, к примеру, хохлому — я в восторге от нее! Если будете в Москве, обратите внимание, что в моем Дворце хохломская роспись присутствует повсюду — на колоннах, даже на кофейных стаканчиках. И, как говорится, там царит русский дух, там ощущается запах Руси», — с восхищением отметила она.
Ирина Винер поблагодарила Нижний Новгород за радушный прием, душевность и вдохновение.