Еще немного заплати и лети: в России хотят ввести налог на отдых за границей

Австрия — налог на гипс. Эта страна — Мекка горнолыжного туризма. А где есть крутой скользкий склон, там недалеко до травм. По подсчетам австрийский властей, около 150 тысяч лыжников ежегодно получают переломы во время катания. Все собранные налогом средства государство передает медицинским учреждениям Австрии на лечение травм. Эстония — налог на коровий флатулизм. Обложить кишечные газы своих буренок налогом эстонцы решили в 2008 году. В отсутствие в стране другой серьезно загрязняющей воздух промышленности эстонские парламентарии выбрали в качестве угрозы экологии именно коров. Что характерно, виноваты оказались именно эти животные, свиней, лошадей и прочую живность налогом облагать не стали. Балеарские острова — налог на солнце. Туристы, приезжающие отдохнуть на Ибицу, Майорку, Менорку и другие острова архипелага, вынуждены платить один евро в день за пребывание на курортах. Собранные благодаря налогу на солнце средства направляют на улучшение инфраструктуры, очистку пляжей и прибрежной зоны от мусора, а также на восстановление экологического баланса. Венеция — налог на тень. Обратная ситуация сложилась в итальянской Венеции. Сбором обложили тех владельцев магазинов, ресторанов и кафе, тень от заведений которых падала на муниципальную землю. Это объяснили защитой городских площадей, памятников и музеев. Раньше сумма налога зависела от площади, покрываемой тенью, причем как в солнечные, так и в пасмурные дни, но сейчас его зафиксировали на отметке в 100 евро в год. Швеция — налог на странные имена. Согласно законодательству страны, при рождении ребенка родители должны перед регистрацией имени согласовать его с налоговым управлением. Если имя окажется слишком специфичным или труднопроизносимым, его обложат налогом, который придется оплатить, когда малышу исполнится пять лет. Впрочем, если имя уж слишком дикое, в регистрации могут отказать совсем.