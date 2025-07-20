В Перми завершился конкурс арт-объектов для долин малых рек

В краевой столице подвели итоги конкурса арт-объектов, который проводился в рамках фестиваля «Природа города». Лучшие работы размещены в долинах малых рек.
Так, арт-объект «Старая лодка», победитель номинации «Лэнд-арт», украсил экотропу «Пермский период» в долине Егошихи. Арт-объекты проекта «Тут живут» размещены в Саду соловьев в долине Уинки и на Егошихе в парке «Зеленка». Идея этих объектов основана на использовании остатков древесных материалов.
Лучший проект номинации «Граффити-арт» под названием «Обитатели долины» установлен в парке «Городские горки». Детская площадка, где он размешен, готовится к открытию. А роспись «Лишайники вместо мусора» появилась в долине Егошихи в парке «Разгуляй».
Кроме этого, в долине Данилихи открылась выставка детских экологических проектов. Начало маршрута — от ул. Плеханова, 46Б. Он будет работать до конца лета.