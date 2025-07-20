В Перми завершился конкурс арт-объектов для долин малых рек

Так, арт-объект «Старая лодка», победитель номинации «Лэнд-арт», украсил экотропу «Пермский период» в долине Егошихи. Арт-объекты проекта «Тут живут» размещены в Саду соловьев в долине Уинки и на Егошихе в парке «Зеленка». Идея этих объектов основана на использовании остатков древесных материалов.