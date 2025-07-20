Свердловские многодетные семьи могут получить выплату на школьную форму

В Свердловской области с начала 2025 года более 4,6 тысяч многодетных семей уже получили материальную помощь для приобретения одежды, необходимой детям для посещения учебных занятий, включая спортивную форму. Данная выплата осуществляется раз в два года на каждого школьника из многодетной семьи, сообщает региональный департамент информполитики.
По словам министра соцполитики региона Андрея Злоказова, подготовка детей к школе является существенной статьей расходов для многих родителей. В 2024 году размер выплаты на приобретение школьной формы был увеличен и составляет 6270 рублей. С начала прошлого года этой формой поддержки воспользовались около 30 тысяч многодетных семей.
Воспользоваться данной выплатой могут многодетные семьи, зарегистрированные в регионе, если их доход на каждого члена семьи не превышает двукратного размера прожиточного минимума на душу населения в Свердловской области. Решение о назначении выплаты принимается в течение десяти рабочих дней после регистрации заявления. Оформить заявку на получение можно онлайн, воспользовавшись порталом госуслуг, либо лично, обратившись в управление социальной политики или МФЦ.
Ранее врио губернатора Свердловской области Денис Паслер отмечал, что за последние десять лет количество многодетных семей в регионе увеличилось в три раза. Оказание поддержки таким семьям является одним из приоритетных направлений региональной политики. В 2025 году для поддержки семьи и детей в областном бюджете запланировали 64 миллиарда рублей.