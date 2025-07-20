Свердловские многодетные семьи могут получить выплату на школьную форму

В Свердловской области с начала 2025 года более 4,6 тысяч многодетных семей уже получили материальную помощь для приобретения одежды, необходимой детям для посещения учебных занятий, включая спортивную форму. Данная выплата осуществляется раз в два года на каждого школьника из многодетной семьи, сообщает региональный департамент информполитики.