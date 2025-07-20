«Четко расписаны требования». Что изменится в работе соцпедагогов и психологов с 1 сентября

По-прежнему акцент в работе педагога-психолога делается на формировании психологической культуры участников образовательного процесса, включая родителей, педагогов и детей. «Мы осознаем, насколько важно, чтобы каждый в обществе обладал базовыми знаниями о психологии и мог адекватно реагировать на различные жизненные ситуации и управлять своими эмоциями. Это касается как детей и подростков, так и родителей, которые также сталкиваются с различными трудностями и нуждаются в поддержке. Практически во всех учреждениях образования сегодня работают социальные педагоги и педагоги-психологи. Если это не предусмотрено штатным расписанием, такое может быть в сельских школах с малым комплектом детей, отдел управления образования определяет другое учреждение или организацию, которая сможет оказать помощь детям и педагогам данного учреждения. Таким образом, для детей и родителей ничего принципиально не меняется: специалисты остаются доступными и выполняют те же функции, что и раньше. Они присутствуют в образовательном учреждении в течение рабочего дня, а их кабинет всегда открыт для детей. На двери кабинета размещен график работы специалистов, чтобы дети знали, когда они могут прийти. Специалисты также работают в субботу и за пределами установленного рабочего времени, что позволяет им встречаться и работать с детьми вне уроков и мероприятий», — подчеркнула Елена Симакова.