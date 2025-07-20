В аэропорту Казани задерживаются рейсы из-за ограничений в Москве и Петербурге

Среди наиболее пострадавших направлений — рейсы в Москву (в Шереметьево перенесены на 15.00, во Внуково — на 13.00) и Саранск (с 15.00 на 19.00). Также задержки затронули и международные направления. Самолет из Астаны должен был приземлиться в Казани еще 9 часов назад, но вместо этого он прибудет в 15.25, а рейс из Алма-Аты был перенесен с 6.55 на 16.15.