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В аэропорту Казани задерживаются рейсы из-за ограничений в Москве и Петербурге

Ряд из них и вовсе были отменены.

Источник: Комсомольская правда

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Казани, задержки коснулись восьми рейсов, а три рейса в московское Шереметьево и вовсе были полностью отменены. Основной причиной сбоев стали ночные ограничения в московских аэропортах, которые временно приостанавливали работу.

Среди наиболее пострадавших направлений — рейсы в Москву (в Шереметьево перенесены на 15.00, во Внуково — на 13.00) и Саранск (с 15.00 на 19.00). Также задержки затронули и международные направления. Самолет из Астаны должен был приземлиться в Казани еще 9 часов назад, но вместо этого он прибудет в 15.25, а рейс из Алма-Аты был перенесен с 6.55 на 16.15.

Эти осложнения обусловлены временными ограничениями на прием и отправку самолетов в петербургском аэропорту Пулково, а также в московском Шереметьево.