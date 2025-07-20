Самарские «Крылья Советов» подписали 30-летнего камерунского защитника Габи Кики

Футбольный клуб «Крылья Советов» сообщил о прибытии в расположение команды защитника Габи Кики. Игрок ранее выступал за казахстанский «Актобе», сообщает Матч ТВ.
Официального объявления о переходе 30-летнего камерунского футболиста пока не было. В текущем сезоне Кики провёл 10 матчей за «Актобе» в чемпионате Казахстана, отметившись одним забитым мячом.
В первом туре чемпионата России «Крылья Советов» сыграли вничью с тольяттинским «Акроном». Информация о возможном дебюте Кики в составе самарской команды пока не поступала.
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