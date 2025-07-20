На трассе в Башкирии в ДТП пострадал 25-летний водитель

В Дюртюлинском районе Башкирии сегодня, 20 июля, произошла крупная авария. Об этом сообщили в Госкомитете по ЧС республики.
По предоставленным данным, водитель иномарки Skoda Octavia не справился с управлением и вылетел в кювет.
В результате случившегося пострадал 25-летний водитель, оказавшись заблокированным. Вызволили его спасатели, передав скорой помощи.
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