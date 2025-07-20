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В Самарской области ожидается жара до +32 градусов 21−23 июля 2025 года

С 21 по 23 июля 2025 года в Самарской области прогнозируется жара до +32 градусов.

С 21 по 23 июля 2025 года в Самарской области прогнозируется жара до +32 градусов. Об этом предупредили в региональном ГУ МЧС России.

Синоптики Приволжского УГМС сообщают, что жаркая погода будет сопровождаться кратковременными дождями. Возможны грозы и местами град. Ночные температуры составят +14…+19 градусов, днём воздух прогреется до +27…+32.

МЧС рекомендует носить лёгкую одежду и головные уборы. При ухудшении самочувствия следует звонить по номеру 112.

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