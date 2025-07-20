В Самарской области ожидается жара до +32 градусов 21−23 июля 2025 года

С 21 по 23 июля 2025 года в Самарской области прогнозируется жара до +32 градусов. Об этом предупредили в региональном ГУ МЧС России.
Синоптики Приволжского УГМС сообщают, что жаркая погода будет сопровождаться кратковременными дождями. Возможны грозы и местами град. Ночные температуры составят +14…+19 градусов, днём воздух прогреется до +27…+32.
МЧС рекомендует носить лёгкую одежду и головные уборы. При ухудшении самочувствия следует звонить по номеру 112.
—-
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии.