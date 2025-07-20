Авиабилеты из Екатеринбурга в Геленджик подешевели после увеличения рейсов

Напомним, с 10 июля аэропорт Геленджика (Краснодарский край) возобновил работу. Первые рейсы по маршруту Москва — Геленджик выполняла авиакомпания «Аэрофлот». Начиная с 25 июля полеты станут ежедневными. С 6 августа авиакомпания введет дополнительный рейс, а с 8 августа до середины сентября перевозки будут осуществляться дважды в день. Полеты будут выполняться на узкофюзеляжных пассажирских лайнерах Airbus A320 в двухклассной компоновке — «бизнес» и «эконом».