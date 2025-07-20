Авиабилеты из Екатеринбурга в Геленджик подешевели после увеличения рейсов

Об этом свидетельствуют данные Ассоциации туроператоров России.
«Очень заметное — около 20% — снижение цен на рейсах из Екатеринбурга: “Уральские авиалинии” обеспечивают удобную стыковку в Москве. Это оставляет надежду, что в августе цены также могут снизиться — рейсов станет еще больше», — передает АТОР.
Напомним, с 10 июля аэропорт Геленджика (Краснодарский край) возобновил работу. Первые рейсы по маршруту Москва — Геленджик выполняла авиакомпания «Аэрофлот». Начиная с 25 июля полеты станут ежедневными. С 6 августа авиакомпания введет дополнительный рейс, а с 8 августа до середины сентября перевозки будут осуществляться дважды в день. Полеты будут выполняться на узкофюзеляжных пассажирских лайнерах Airbus A320 в двухклассной компоновке — «бизнес» и «эконом».
Отдых в Геленджике летом подорожал на 10−15%, однако после открытия аэропорта отельеры начали делать скидки. Многие отели при наличии мест снижают цены на ближайшие заезды. На июль-август действуют скидки до 15%. В «Интуристе» и Anex подтвердили существование тенденции.
По данным АТОР, отдых в небольшом отеле с типом питания «завтраки» стоит летом 2025 года от 31,5 тыс. рублей на двоих на семь ночей.