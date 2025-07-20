В Госдуме доработали проект о прокатных удостоверениях для показа фильмов

Кроме того, поправками предусматривается, что пользователи социальных сетей в течение суток должны будут удалить (при наличии) аудиовизуальные произведения, в отношении которых Минкультуры РФ приняло решение об отказе в предоставлении прокатного удостоверения или об отзыве прокатного удостоверения либо выдало заключение о наличии материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности и (или) пропагандирующие их отрицание.