Под Минском мужчина погиб, угодив под электричку Минск — Борисов на станции

В Минском районе электропоезд сбил насмерть мужчину, сообщили в УВД Минского облисполкома.
Трагедия произошла в субботу, 19 июля, на остановочном пункте «Садовый». Сообщается, что на 730-м километре железнодорожных путей на перегоне «Городище-Колодищи» под электричку угодил пешеход.
Машинист электрички Минск — Борисов применил экстренное торможение, но избежать наезда на мужчину не удалось. 55-летний житель Минской области скончался на месте происшествия от полученных травм.
Проводится проверка.
Еще в МВД сказали, что грибники нашли истерзанный труп мужчины под Гомелем.
И мы писали, что БЖД сообщила, что поезд Адлер — Гомель — Минск опаздывает на семь часов.