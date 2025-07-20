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Под Минском мужчина погиб, угодив под электричку Минск — Борисов на станции

В Минском районе мужчина попал под электричку Минск — Борисов и погиб.

Источник: Комсомольская правда

В Минском районе электропоезд сбил насмерть мужчину, сообщили в УВД Минского облисполкома.

Трагедия произошла в субботу, 19 июля, на остановочном пункте «Садовый». Сообщается, что на 730-м километре железнодорожных путей на перегоне «Городище-Колодищи» под электричку угодил пешеход.

Машинист электрички Минск — Борисов применил экстренное торможение, но избежать наезда на мужчину не удалось. 55-летний житель Минской области скончался на месте происшествия от полученных травм.

Проводится проверка.

Еще в МВД сказали, что грибники нашли истерзанный труп мужчины под Гомелем.

И мы писали, что БЖД сообщила, что поезд Адлер — Гомель — Минск опаздывает на семь часов.