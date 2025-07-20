В аэропорту Сочи задерживаются 34 рейса

Росавиация ранее сообщала о возобновлении работы аэропорта Геленджик. Первый за впервые за три с половиной года самолет приземлился в аэропорту 18 июля. Международный аэропорт Симферополя готов возобновить работу немедленно после получения соответствующего распоряжения от президента России Владимира Путина, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов по итогам встречи с руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым.