В аэропорту Сочи задерживаются 34 рейса

По данным онлайн-табло сочинской воздушной гавани, по состоянию на 13 часов 15 минут 20 июля на вылет задержаны 13 рейсов, на прилет — 21 рейс. Отменены один рейс из Москвы и один из турецкой Антальи.
«На фоне временных ограничений воздушного пространства, вводимых в аэропортах Московского авиационного узла в течение последних суток, а также по погодными условиям, авиакомпании корректируют свое расписание полетов по всей маршрутной сети, в том числе в Сочи», — сказано в официальном Telegram-канале аэропорта.
При этом подчеркивается, что воздушная гавань работает в штатном режиме, пассажиров задерживаемых рейсов обеспечивают всем необходимым, в случае длительной задержки разместят в гостинице.
Росавиация ранее сообщала о возобновлении работы аэропорта Геленджик. Первый за впервые за три с половиной года самолет приземлился в аэропорту 18 июля. Международный аэропорт Симферополя готов возобновить работу немедленно после получения соответствующего распоряжения от президента России Владимира Путина, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов по итогам встречи с руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым.
Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля 2022 года из-за осложнения ситуации на Украине. Временное ограничение на полеты касалось аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Сочинский аэропорт продолжает работу на протяжении всей спецоперации.