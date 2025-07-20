Боец Эдуард Бек из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

Эдуард Бек прошел срочную службу во Владивостоке. В зону СВО отбыл по контракту из Тюменской области 14 мая 2023 года. Последний раз боец выходил на связь с сестрой 23 июня 2023 года. С этого времени числился без вести пропавшим. Все это время женщина общалась с его сослуживцами, писала письма в самые разные инстанции. Информация о гибели Эдуарда Бека подтвердилась только сейчас.