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Боец Эдуард Бек из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

С 2023 года мужчина числился пропавшим без вести.

Источник: Комсомольская правда

В зоне специальной военной операции погиб боец Эдуард Бек из Эхирит-Булагатского района. Мужчине было 54 года. Об этом в своих социальных сетях сообщил мэр Эхирит-Булагатского района Геннадий Осодоев.

— Администрация и Дума МО «Эхирит-Булагатский район» выражают глубокие соболезнования сестре Оксане Бек, племянникам, всем родным и близким, — говорится в сообщении.

Эдуард Бек прошел срочную службу во Владивостоке. В зону СВО отбыл по контракту из Тюменской области 14 мая 2023 года. Последний раз боец выходил на связь с сестрой 23 июня 2023 года. С этого времени числился без вести пропавшим. Все это время женщина общалась с его сослуживцами, писала письма в самые разные инстанции. Информация о гибели Эдуарда Бека подтвердилась только сейчас.