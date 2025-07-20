Жителей Камчатки предупредили об угрозе цунами после серии землетрясений

20 июля на Камчатке произошла серия мощных землетрясений, магнитуда самых сильных толчков достигла 7,6. За ними последовали почти 30 афтершоков. МЧС объявило об угрозе цунами у берегов Камчатки и северных Курил, однако впоследствии отменило ее. По предварительным данным, в результате землетрясений никто не пострадал, также не было зафиксировано сильных разрушений. Несмотря на это, местные жители сообщили, что толчки были ощутимыми.