ГАИ: шумный транспорт является нарушением ПДД

МИНСК, 20 июл — Sputnik. Шум от проезжающего транспорта создает дискомфорт вне зависимости от времени суток, а в ночное время и вовсе нарушает покой, при этом чаще всего уровень шума нарушают мотоциклы, об этом напомнили в столичной ГАИ.
В соответствии с действующим законодательством, максимальный уровень шума выхлопной системы должен составлять не более 96 децибел (дБ). Заводы-изготовители проверяют готовые мотоциклы на соответствие нормам, поэтому уровень шума может быть выше либо при самостоятельном переоборудовании транспорта, либо при его неисправности.
В ГАИ напомнили, что ПДД запрещают участие в дорожном движении транспортных средств, переоборудованных без согласования с соответствующими ведомствами, а также транспорта с неисправной системой выпуска отработавших газов.
«Нарушение данных требований является административным правонарушением, за совершение которого мотоциклист может быть привлечен к установленной ответственности», — отметили в ведомстве.
Для создания комфортных условий горожанам и жителям столицы ранее были введены ограничения по движению мотоциклов.
Так, ежедневно с 22:00 до 6:00 на участке проспекта Независимости от улицы Свердлова до площади Победы, а также на участке улицы Ленина от проспекта Независимости до улицы Ульяновской ездить на мотоциклах запрещено.
На улицах размещены специальные дорожные знаки, за их соблюдением следят сотрудники ГАИ.
Если не выполнить требование дорожного знака или разметки, штраф за нарушения может составить от 1 до 5 базовых величин — то есть нарушитель может лишиться от 42 до 210 белорусских рублей.