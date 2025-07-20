ГАИ: шумный транспорт является нарушением ПДД

МИНСК, 20 июл — Sputnik. Шум от проезжающего транспорта создает дискомфорт вне зависимости от времени суток, а в ночное время и вовсе нарушает покой, при этом чаще всего уровень шума нарушают мотоциклы, об этом напомнили в столичной ГАИ.