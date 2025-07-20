Гуманитарный склад появился в Нижнем Новгороде

Гуманитарный склад открылся в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает АНО «Волонтерский центр Нижегородской области».
Как отмечается, гуманитарный склад создан для оказания регулярной помощи людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Проект был создан Волонтерским центром Нижегородской области и региональным штабом #МЫВМЕСТЕ.
Гуманитарный склад расположен в Советском районе. Здесь будут выдавать продуктовые наборы для многодетных семей, малоимущих граждан, семей участников специальной военной операции и других категорий населения.
Торжественное открытие состоялось 18 июля. В честь такого события был организован праздник: для жителей провели конкурсы, выступили приглашенные артисты, а также были организованы призы от партнеров. В день открытия 70 жителей Советского района уже получили продуктовые наборы.