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Керчь частично останется без газа

На четырех улицах Керчи будут отключать газ 22 июля.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 22 июля, на четырех улицах Керчи планируют отключать газ. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Газ планируют отключить в девять утра. Такие меры связаны с техническим перевооружением ШРП. Работы выполнят на улице Гудованцева, 3. Без газа останутся дома № 8 и № 10 по улице Юных Ленинцев, дома № 32, № 33 и № 35 по улице Кирова. Кроме того, ограничения затронут дома № 3 по улице Гудованцева и № 43 по улице Маршала Еременко.

Жителей просят перекрыть краны перед газовыми приборами. Планируется, что подключение газоснабжения будет производиться в тот же день при наличии абонентов.