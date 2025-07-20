Керчь частично останется без газа

Газ планируют отключить в девять утра. Такие меры связаны с техническим перевооружением ШРП. Работы выполнят на улице Гудованцева, 3. Без газа останутся дома № 8 и № 10 по улице Юных Ленинцев, дома № 32, № 33 и № 35 по улице Кирова. Кроме того, ограничения затронут дома № 3 по улице Гудованцева и № 43 по улице Маршала Еременко.