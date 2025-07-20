В Краснодарском крае ИТ-специалисты могут оформить отсрочку от армии

Отсрочка предоставляется для граждан России в возрасте от 18 до 30 лет. Важным условием является то, что кандидат на получение отсрочки должен проработать в компании не менее 11 месяцев перед подачей заявления. Сама компания должна быть аккредитованной. Также обязательным требованием является наличие высшего образования по специальности из утвержденного списка.