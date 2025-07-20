В Краснодарском крае ИТ-специалисты могут оформить отсрочку от армии

ИТ-специалисты, работающие в аккредитованных ИТ-компаниях на территории Краснодарского края, могут получить отсрочку от прохождения срочной службы в армии. Для этого им нужно успеть до 6 августа подать заявление через портал госуслуг.
Предоставление отсрочки, по мнению властей края, это эффективный способ привлечения и сохранения квалифицированных кадров на предприятиях региона. «На Кубани отрасль информационных технологий стремительно развивается, и предоставление отсрочки от военной службы ИТ-специалистам является важным инструментом для поддержки кадрового потенциала и, как следствие, дальнейшего развития этого важнейшего сектора экономики», — подчеркнул первый заместитель руководителя департамента информатизации и связи Краснодарского края Денис Бережной.
После того, как ИТ-специалист подаст заявление на отсрочку, его должен будет подтвердить руководитель организации, где работает сотрудник. Также сам руководитель может подать заявление на своего сотрудника.
Отсрочка предоставляется для граждан России в возрасте от 18 до 30 лет. Важным условием является то, что кандидат на получение отсрочки должен проработать в компании не менее 11 месяцев перед подачей заявления. Сама компания должна быть аккредитованной. Также обязательным требованием является наличие высшего образования по специальности из утвержденного списка.
Руководители организаций, чьи сотрудники хотят получить отсрочку от армии, должны подтвердить их данные до 11 августа там же на госуслугах. После этого Минцифры обработает полученные данные и до 1 сентября передаст их в Минобороны России.