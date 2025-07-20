Новые виды грибов возьмут под охрану в Волгоградской области

Как сообщили в облкомприроды, обновленное издание Красной книги региона будет выпущено в 2027 году.
— К включению в список предложены новые виды, такие как Флоккулярия желто-зелёная, Буглоссопорус дубовый и Трутовик корнелюбивый, — сообщили в профильном комитете.
Согласно открытым данным, эти виды грибов находятся на грани уничтожения из-за ландшафтных пожаров и выпаса животных и распашки степей.
Из Красной книги планируют исключить несколько видов, популяции которых в настоящее время беспокойства у специалистов не вызывают. В их числе Феллориния геркулесовая, Звездовик сводчатый, Мухомор Виттадини и Сморчок степной.
Изучением уязвимых видов в Волгоградской области в 2025 и 2026 годах займутся сотрудники регионального ботанического сада совместно с коллегами из Ростовской, Тверской областей и Санкт-Петербурга. Для этого научные работники проведут ряд экспедиций.
— Грибы — наименее изученная группа организмов на территории Волгоградской области. Ее выявленное видовое разнообразие составляет всего около 500 видов. 12 из них взяты под охрану, — пояснили в профильном комитете.
В ходе экспедиций специалисты проверят состояние уже известных грибных популяций и выявят места произрастания новых видов.