В Симферополе с понедельника изменится схема движения маршрута № 8

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
На две недели из обслуживания будут исключены Фабричный спуск и участок улицы Красноармейская от сквера до улицы Крымская.
Временная схема движения:
В прямом направлении: с улицы 51-й Армии (после улицы Ленина) автобус пойдет по улицам Студенческая, Нижнегоспитальная, Чехова, Кирова до площади Амет-Хана Султана.
В обратном направлении: от парка имени Тренева по улицам Чехова, Красноармейская, Крымская, Студенческая, Ленина, а затем по установленной схеме до улицы 51-й Армии.
Расписание останется актуальным, уточнили в администрации.