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В Симферополе с понедельника изменится схема движения маршрута № 8

С 21 июля в Симферополе временно изменится схема движения автобусного маршрута № 8. Причиной стали работы по прокладке коммуникаций на улице Красноармейская.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

На две недели из обслуживания будут исключены Фабричный спуск и участок улицы Красноармейская от сквера до улицы Крымская.

Временная схема движения:

В прямом направлении: с улицы 51-й Армии (после улицы Ленина) автобус пойдет по улицам Студенческая, Нижнегоспитальная, Чехова, Кирова до площади Амет-Хана Султана.

В обратном направлении: от парка имени Тренева по улицам Чехова, Красноармейская, Крымская, Студенческая, Ленина, а затем по установленной схеме до улицы 51-й Армии.

Расписание останется актуальным, уточнили в администрации.