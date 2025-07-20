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Юрий Шалабаев попросил детей не трогать ежей в лесу

Дети на каникулах полюбили ходить в лес, поделился в своем телеграм-канале мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Источник: Время

Он показал «улов» черники.

«Сначала, говорят, пошли за грибами, но место в корзине в итоге заняла черника», — рассказал градоначальник.

Он отметил, что сейчас в лесах много ежей и попросил взрослых поговорить с детьми, чтобы они не трогали ёжиков.