Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С 1 августа в Ростовской области часть пенсионеров получит повышенные выплаты

В Ростовской области трем группам пенсионеров с 1 августа увеличат выплаты.

Источник: Комсомольская правда

С начала августа 2025 года отдельные категории пенсионеров Дона и всей страны могут рассчитывать на увеличение пенсионных выплат. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Сергея Гаврилова.

Так, по словам парламентария, прибавка положена трем основным группам. Во-первых, работающим пенсионерам проведут автоматический перерасчет по пенсионным баллам, заработанным за 2024 год. Во-вторых, инвалидам первой группы, оформившим статус в июле — фиксированная часть их пенсии увеличится вдвое — до 17 815 рублей, также они могут получать доплату до 2969 рублей на каждого иждивенца — максимум на троих. Повышение на аналогичную сумму — до 17 815 рублей — ждет дончан, которым в июле исполнилось 80 лет, также государство может начислять 1314 рублей, если за ними официально оформлен уход.

Уточняется, что неработающие пенсионеры начнут получать повышенные выплаты с 1 августа, тогда как работающим придется подождать до 10−15 числа из-за необходимости технического перерасчета данных.

Подпишись на нас в Telegram.

Читайте также.

Под Ростовом мошенники под видом замены домофона похитили у женщины 300 тысяч.