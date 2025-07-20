С 1 августа в Ростовской области часть пенсионеров получит повышенные выплаты

С начала августа 2025 года отдельные категории пенсионеров Дона и всей страны могут рассчитывать на увеличение пенсионных выплат. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Сергея Гаврилова.
Так, по словам парламентария, прибавка положена трем основным группам. Во-первых, работающим пенсионерам проведут автоматический перерасчет по пенсионным баллам, заработанным за 2024 год. Во-вторых, инвалидам первой группы, оформившим статус в июле — фиксированная часть их пенсии увеличится вдвое — до 17 815 рублей, также они могут получать доплату до 2969 рублей на каждого иждивенца — максимум на троих. Повышение на аналогичную сумму — до 17 815 рублей — ждет дончан, которым в июле исполнилось 80 лет, также государство может начислять 1314 рублей, если за ними официально оформлен уход.
Уточняется, что неработающие пенсионеры начнут получать повышенные выплаты с 1 августа, тогда как работающим придется подождать до 10−15 числа из-за необходимости технического перерасчета данных.
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