В Самаре отреставрируют дом Субботина-Шихобалова за 179 млн рублей к 2027 году

В Самаре готовятся к реставрации памятника федерального значения — особняка Субботина-Шихобалова на улице Алексея Толстого, 3. Разработку проектной документации поручили АО «Агентство развития перспективных технологий».
Проект должны подготовить к февралю 2027 года. На эти работы выделили 179,2 млн рублей. После реставрации в здании планируют создать социально-культурное пространство.
Особняк построили в 1878—1881 годах для купца Субботина. Позже им владел Антон Шихобалов. Здание в стиле неоренессанс украшено лепниной и имеет роскошные интерьеры. В разное время здесь находились губернаторская резиденция, военный госпиталь и административные учреждения.
Реставрация особняка включена в региональную программу «100 объектов культурного наследия». Программа рассчитана до 2029 года и предусматривает восстановление важных архитектурных памятников.
В июне 2024 года губернатор Вячеслав Федорищев посетил особняк и подписал распоряжение о защите 631 исторического объекта в Самаре. Эти здания имеют особое значение для сохранения культурного наследия региона.
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