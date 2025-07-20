В Самаре отреставрируют дом Субботина-Шихобалова за 179 млн рублей к 2027 году

Особняк построили в 1878—1881 годах для купца Субботина. Позже им владел Антон Шихобалов. Здание в стиле неоренессанс украшено лепниной и имеет роскошные интерьеры. В разное время здесь находились губернаторская резиденция, военный госпиталь и административные учреждения.