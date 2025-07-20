21 июля в нескольких районах Иркутска отключат электроэнергию

Вечером 20 июля стало известно об отключении электроэнергии в некоторых районах Иркутска. Ограничение пройдет в разные временные отрезки 21 июля. Так, без света останутся жители Ленинского, Октябрьского, Правобережного, Свердловского районов. Об этом КП-Иркутск сообщили в Иркутской энергосбытовой компании.
21 июля в некоторых домах Иркутска будет ограничено электроснабжение для проведения плановых работ на электрических сетях, — пишут в официальном телеграм-канале компании «Свет 38».
Представляем подробный график адресов, где и в какое время в городе прервут электроснабжение:
Ограничение пройдет в разные временные отрезки 21 июля. Фото: ИЭСК Ограничение пройдет в разные временные отрезки 21 июля. Фото: ИЭСК Ограничение пройдет в разные временные отрезки 21 июля. Фото: ИЭСК Ограничение пройдет в разные временные отрезки 21 июля. Фото: ИЭСК Ограничение пройдет в разные временные отрезки 21 июля. Фото: ИЭСК.