21 июля в нескольких районах Иркутска отключат электроэнергию

Вечером 20 июля стало известно об отключении электроэнергии в некоторых районах Иркутска. Ограничение пройдет в разные временные отрезки 21 июля. Так, без света останутся жители Ленинского, Октябрьского, Правобережного, Свердловского районов. Об этом КП-Иркутск сообщили в Иркутской энергосбытовой компании.