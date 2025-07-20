Стоп, машина: нужно ли повышать пошлины на китайские авто

— Решать проблемы неэффективных предприятий за счет российского потребителя, который и так сегодня не самый богатый, — это дело зверское. Наш Центральный банк изо всех сил борется с инфляцией, а повышение пошлин только ускорит ее рост. Мы много что умеем делать хорошо: оружие, нефть, газ, ИТ-технологии. А вот с автопромом у нас не всегда получается так, как нам хотелось бы. А граждане должны иметь возможность купить себе автомобиль по душе, — добавляет он.