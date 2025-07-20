Стоп, машина: нужно ли повышать пошлины на китайские авто

Предложение повысить утильсбор и пошлины на китайские автомобили, озвученное в Госдуме, вызвало широкий резонанс в обществе. «Вечерняя Москва» узнала, что по этому поводу думают эксперты.
А нам свое роднее.
Инициатива принадлежит председателю Комитета Государственной думы по защите конкуренции Валерию Гартунгу. Как пишет издание «Лентра. Ру», такие меры были предложены в рамках защиты российского авторынка от китайской экспансии.
— Нам не нужны зарубежные партнеры, мы сами все можем сделать. Мотивировать их не нужно, они сами сюда лезут из кожи вон. Поэтому нужно своих мотивировать. Нужно защищать свои рынки, весь мир так делает, — поделился Валерий Гартунг.
Для поддержания российского автопрома парламентарий предложил повышать утилизационный сбор и пошлины. Кроме того, он отметил: производители из Китая прямо перед осенним повышением утилизационного сбора заполнили своими авто десятки складов. Однако несмотря на повышение ключевой ставки и снижение объема импорта, уже поставленные машины распродать не удалось.
При этом, по словам главы Минпромторга РФ Антона Алиханова, такая механика, как утильсбор, хорошо показала себя в условиях риска демпинга (от англ. dumping — сброс, продажа товаров и услуг по искусственно заниженным ценам. — «ВМ») со стороны зарубежных автопроизводителей. Этот механизм позволил нам развивать собственное производство автомобилей.
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— Помимо того что мы получаем дополнительные источники доходов, мы всетаки стимулируем собственное производство. И здесь думается, что аналогичные подходы можно было бы рассмотреть и в других отраслях, — заявил глава Минпромторга СМИ.
Не всем пришлось по вкусу.
По словам члена наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александра Разуваева, подобная инициатива сегодня — не лучшая идея.
— Решать проблемы неэффективных предприятий за счет российского потребителя, который и так сегодня не самый богатый, — это дело зверское. Наш Центральный банк изо всех сил борется с инфляцией, а повышение пошлин только ускорит ее рост. Мы много что умеем делать хорошо: оружие, нефть, газ, ИТ-технологии. А вот с автопромом у нас не всегда получается так, как нам хотелось бы. А граждане должны иметь возможность купить себе автомобиль по душе, — добавляет он.
Кроме того, по словам эксперта, Китай для нас — дружественное государство.
— Поэтому я не вижу ничего страшного, если наш потребитель будет покупать машины в Китае, — говорит Александр Разуваев. — А нам нужно научиться делать более доступные и качественные машины. Потому что сейчас, даже если китайский автопром станет для нашего потребителя таким же по цене или даже дороже отечественных машин, российский покупатель, вероятнее всего, будет выбирать зарубежных производителей из-за качества.
СПРАВКА.
Утилизационный сбор — налог, уплачиваемый импортерами за каждое транспортное средство. От утильсбора зависит размер субсидии, которую получают отечественные производители.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Антон Бредихин, ведущий научный сотрудник центра «Россия, Китай, мир» Института Китая и современной Азии РАН:
— России, на мой взгляд, не стоит обкладывать китайские автомобили какими-то пошлинами. Мы не американские власти, которые способны так делать со своими союзниками. Тем более страны-участницы БРИКС должны формировать единый формат мировой экономики. В связи с этим введение пошлин на китайские авто будет плохим решением.
Автомобили проходят множество проверок, прежде чем их выпустят на рынок. Какие испытания должна выдержать машина, чтобы ее допустили к продаже, выясняла «ВМ».