Экс-глава МИД Австрии рассказала о службе в российской церкви

«Сегодня один из моих котов, Хан Касим, настоял на том, чтобы присоединиться к службе в нашей прекрасной старинной церкви, построенной в 1820-х годах. Пожилые женщины с теплыми улыбками приветствовали игривого посетителя с четырьмя лапками. Это Россия! Я тоже чувствую себя желанной, несмотря на то, что я немногое понимаю в этой службе, но здесь царит атмосфера безмятежности, которая неизвестна церкви там, откуда приехала я», — написала Кнайсль в своем Telegram-канале.