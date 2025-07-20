Скончался скрипач и дирижер из Башкирии Рустэм Сулейманов

Рустэм Сулейманов родился в 1977 году в Стерлитамаке, лауреат молодежной премии Башкирии имени Шайхзады Бабича, с 2011 по 2014 годы являлся художественным руководителем и главным дирижером Национального симфонического оркестра РБ. Многим запомнился своим перфомансом в Арт-квадрате в 2019 году, когда 7 дней провел за стеклом без еды, играя на скрипке по 19 часов. После жил в Санкт-Петербурге, сотрудничал со многими оркестрами, в частности выступал на инаугурации президента Турции в 2023 году и был участником команды, которая должна была обеспечивать музыкальное сопровождение рок-группе «Пикник» в день теракта в «Крокус Сити Холле». Тогда музыканты успели вовремя эвакуироваться, услышав хлопки и крики людей.